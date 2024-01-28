Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Menteşe

Hakemler:Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Çağdaş Bodrumspor: Ahmet Düverioğlu 13, Alibegovic 24, Artis 7, Johnson 5, Can Uğur Öğüt 10, Moore 5, Cavit Ege Havsa, Fatih Cantitiz 2, Warren 13, Erkan Veyseloğlu

Türk Telekom: Palmer 20, Wallace 19, Yiğitcan Saybir 19, Enoch 6, Brown 11, İsmail Cem Ulusoy 3, Selim Troy Şav 5, Mehmet Yağmur, Jones 2, Okben Ulubay 3

1. Periyot: 23-27

Devre: 42-43

3. Periyot: 57-63

5 faulle çıkan: 39.47 Alibegovic (Çağdaş Bodrumspor)

MUĞLA

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