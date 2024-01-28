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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:58
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menteşe

        Hakemler:Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

        Çağdaş Bodrumspor: Ahmet Düverioğlu 13, Alibegovic 24, Artis 7, Johnson 5, Can Uğur Öğüt 10, Moore 5, Cavit Ege Havsa, Fatih Cantitiz 2, Warren 13, Erkan Veyseloğlu

        Türk Telekom: Palmer 20, Wallace 19, Yiğitcan Saybir 19, Enoch 6, Brown 11, İsmail Cem Ulusoy 3, Selim Troy Şav 5, Mehmet Yağmur, Jones 2, Okben Ulubay 3

        1. Periyot: 23-27

        Devre: 42-43

        3. Periyot: 57-63

        5 faulle çıkan: 39.47 Alibegovic (Çağdaş Bodrumspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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