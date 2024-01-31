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        Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 00:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:08
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        Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

        Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı 48 JG 827 plakalı traktör, Ören Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Köroğlu'nun eşi Zeliha Köroğlu (41), sağlık ekibince kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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