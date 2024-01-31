Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı 48 JG 827 plakalı traktör, Ören Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Köroğlu'nun eşi Zeliha Köroğlu (41), sağlık ekibince kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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