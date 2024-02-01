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        Marmaris'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:18
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        Marmaris'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnmek, kamu görevlisine hakaret, cezaevinden firar suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla aranan Y.S'nin (57) yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.S, Çıldır Mahallesi'nde yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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