Marmaris'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnmek, kamu görevlisine hakaret, cezaevinden firar suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla aranan Y.S'nin (57) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.S, Çıldır Mahallesi'nde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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