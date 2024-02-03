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        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla 19 kişi tutuklandı

        Muğla merkezli, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:11
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        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla 19 kişi tutuklandı
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        Muğla merkezli, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın çeşitli hesaplara gönderilmesi üzerine Muğla Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 21 şüpheli, Muğla merkezli, Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 19 zanlı "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 2 zanlı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        - 55 milyon liralık vurgun

        Yapılan vurgunun büyüklüğü 2 aylık teknik ve fiziki takip ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve başka mağdurların da ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. Şüphelilerin 55 milyon liralık vurgun yaptığı, elde edilen paranın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

        Kendisini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu kadının internet ve telefon yoluyla ulaştığı mağdurlara, Suriye ve Irak gibi ülkelerde yaşadıklarını, ellerinde yüklü miktarda döviz olduğunu ve düşük fiyattan satmak istediklerini beyan ederek dolandırdıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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