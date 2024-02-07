Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çamköy Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.