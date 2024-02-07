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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:42
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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Çamköy Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.P. (23) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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