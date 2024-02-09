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        Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, can salıyla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:17
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        Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, can salıyla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtaran ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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