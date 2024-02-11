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        Muğla'da tarımsal üretim ve ihracatından elde edilen gelir arttı

        DURMUŞ GENŞ / ALİ RIZA AKKIR - Muğla'da geçen yıl çiftçiler tarafından sera ve tarlalarda hummalı bir çalışma ile üretilen ürün miktarı ve ihracattan elde gelirde artış sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:38
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        Muğla'da tarımsal üretim ve ihracatından elde edilen gelir arttı
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        DURMUŞ GENŞ / ALİ RIZA AKKIR - Muğla'da geçen yıl çiftçiler tarafından sera ve tarlalarda hummalı bir çalışma ile üretilen ürün miktarı ve ihracattan elde gelirde artış sağlandı.

        Muğla Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç, AA muhabirine, 2022'de 79 bin 506 ton olan bitkisel ürün ihracatının geçen sene 122 bin 501 tona yükseldiğini ve yüzde 54 artan ihracattan 141,5 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

        Muğla'nın birçok alanda üretimiyle ve kalitesiyle isminden söz ettiren bir il olduğunu belirten Sevinç, "Bitkisel üretimde de önemli üretim potansiyeli olan ilimizde özellikle domates ve narenciyede ihracatımız yüz güldürüyor. Bitkisel üretimde gün geçtikçe büyüyen ve ihracatı artan bir Muğla var." dedi.

        - Domates ihracatı 58 bin tondan 99 bin tona yükseldi

        Sevinç, örtü altı domates yetiştiriciliğinin yanı sıra tarla domatesinde de Datça ilçesinde ilk hasadı ve yine yılın son hasadını yapan bir il olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Domates ihracatının 58 bin tondan 99 bin tona yükseldiğini vurgulayan Sevinç, bunun üreticinin yüzünü güldürdüğü gibi ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu kaydetti.

        Sevinç, önemli ihraç ürünlerinden birinin de portakal olduğunu, portakalda ihracatın 4 bin tondan 5 bin tona çıktığını bildirdi.

        Muğla çileğinde ihracatın 90 tondan 164 tona yükseldiğini belirten Sevinç, proje ile 426'sı kadın olmak üzere 1444 kişiye istihdam sağlandığını, yurt içi ve yurt dışı satışlardan 120 milyon gelir elde edildiğini dile getirdi.

        - "Örtü altı tarımda Avrupa için artık biz vazgeçilmez olduk"

        Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili ve Fethiye Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Atabey Akgün ise örtü altı üretimde bölgenin Antalya'dan sonra ulusal bazda ikici sırada yer aldığını söyledi.

        Bölgede ciddi bir örtü altı yatırımı olduğunu ifade den Akgün, şöyle konuştu:

        "Özellikle Batı Akdeniz, Fethiye Kaş arasında büyük işletmeler devreye girdi. İhracatı teşvik edip ihracat sirkülasyonunu yukarıya taşımaya başladı. Pandemiden sonra Avrupa ülkelerinde örtü altı yatırımı azaldı. Böylece Türkiye’ye ciddi bir talep olmaya başladı. Şu anda ürün çeşitliliği de var. Eskiden tek tip domates ihraç edilirdi, şimdi ise topraksız salkım, topraklı salkım ve kokteyl domates gibi çeşitlilikler var. Sadece domateste 7-8 başlıklı ürün Avrupa ülkelerinin marketleri ve mutfağını süsler hale geldi. Örtü altı tarımda Avrupa için artık biz vazgeçilmez olduk."

        Özellikle ihracatın yüksek olduğu takvimlerde ürünlerin de yüksek rakamlara pazarlandığını vurgulayan Akgün, "Bu dönemde elde ettiği yüksek gelir, üreticimizin 12 ay nefes almasını sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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