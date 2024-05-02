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        Muğla'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:09
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        Muğla'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi
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        MUĞLA(AA ) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi zarara yol açtı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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