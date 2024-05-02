Muğla'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi
MUĞLA(AA ) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi zarara yol açtı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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