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        Festivalde gelin damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra resmi nikah kıydı

        Muğla'da geçen yıl düzenlenen 2. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde gelin damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra gerçekten evlenerek hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:29
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        Festivalde gelin damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra resmi nikah kıydı
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        Muğla'da geçen yıl düzenlenen 2. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde gelin damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra gerçekten evlenerek hayatlarını birleştirdi.

        Kentte geçen yıl düzenlenen festivalde, birbirlerini tanımayan Halit Güneş ve Didem Baka, temsili düğünde gelin ve damat rolünü canlandırdı.

        Bu sayede tanışan çift, arkadaşlıklarını ilerleterek evlenme kararı aldı. Güneş ve Baka, sade bir nikahla dünya evine girdi.

        Çift nikahın ardından ilk tanıştıkları yer olan temsili düğünlerinin yapıldığı tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir restoranda kutlama yaptı.

        Damat Güneş, gazetecilere, üyesi olduğu tiyatro topluluğuyla çeşitli mekanlarda gösteriler yaptıklarını ve eşi Didem Baka'yı bir gösteri sırasında seyircilerin arasında gördüğünü söyledi.

        Daha sonra Düğün Yemekleri Festivali'nde gelin ve damat rolünü canlandırmalarının istendiğini anlatan Güneş, "Tanışmamız festivalde oldu." dedi.

        Gelin Baka ise festivalde Yörük kızı olduğunu hatırlatarak, "Halit'i görünce şaşırmıştım orada. İyi ki hayatıma girmiş diyorum. Ben de tiyatro da onunla birlikteyim şimdi. Altyapıdayım. Seyirciyken tiyatrocu oldum. Halit, hem kocam hem de hocam oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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