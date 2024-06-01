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        26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi 85 klasik otomobilin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:28
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        26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi başladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi 85 klasik otomobilin katılımıyla başladı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ralli 85 klasik otomobilin katılımıyla, Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'dan verildi.

        Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda birbirinden değişik klasik otomobil beğeni topladı.

        Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, gazetecilere, bu yılın ikinci rallisini düzenlediklerini, Bodrum'da keyifli iki gün geçirmek istediklerini belirtti.

        Otelin Operasyon Müdürü İlker Adaş da otelin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bizim için çok önemli olan bu yılda böylesine güzel bir organizasyona dördüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Otomobiller bizi tarihi bir yolculuğa götürüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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