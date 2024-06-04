8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin destekleriyle, bir alışveriş merkezinde devam eden festival kapsamında konser veren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası beğeni topladı.

Konserde sanatçı Didem Kasal Esentürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Baş Kemancısı İrem Kırbay ve orkestra eşliğinde Muğla türkülerini caz formunda yorumladı.