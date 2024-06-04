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        8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali

        8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:15
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        8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali
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        8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin destekleriyle, bir alışveriş merkezinde devam eden festival kapsamında konser veren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası beğeni topladı.

        Konserde sanatçı Didem Kasal Esentürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Baş Kemancısı İrem Kırbay ve orkestra eşliğinde Muğla türkülerini caz formunda yorumladı.

        Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu'nun da arasında olduğu çok sayıda kişinin izlediği konser yoğun ilgi gördü.

        Festival kapsamında, Doruk Çebi "Orchestral" Trio feat, Murat Arkan Dinletisi, George Kontrafouris Baby Trio feat. Nestor Vassilakis | Rhodes & South Aegean Jazz Festival, Sibel Köse & George Kontrafouris feat. Dimitri Vassilakis, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ile Kerem Görsev Trio'nun da arasında olduğu çok sayıda grup konser verecek.

        Caz festivali, 15 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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