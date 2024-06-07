Datça'da yangın çıkan tekne kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Datça ilçesinde bir tekne yandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir tekne yandı.
İlçenin Sındı Mahallesi Mersincik mevkii kıyısı yakınındaki bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
Olay yüzünden kısmen suya batan teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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