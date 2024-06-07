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        Datça'da yangın çıkan tekne kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Datça ilçesinde bir tekne yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:05 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:05
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        Datça'da yangın çıkan tekne kullanılamaz hale geldi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bir tekne yandı.

        İlçenin Sındı Mahallesi Mersincik mevkii kıyısı yakınındaki bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

        Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

        Olay yüzünden kısmen suya batan teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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