Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da 12. çello konseri yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, 12 çello öğrencisi konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da 12. çello konseri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, 12 çello öğrencisi konser verdi.

        Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nden çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ile öğrencileri 12'nci çello konseri etkinliği düzenledi.

        Türkiye'nin farklı illerinden Datça'ya gelerek çello eğitimi alan çello öğrencileri, performans gerçekleştirdi.

        Dikener'e piyanoda eşi Yeşim Dikener, kemanda Selim San eşlik etti.

        Dikener çifti, Datça'da bu konseri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyladi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        Palet imalathanesinde yangın
        Palet imalathanesinde yangın
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekerken düşen kişi kurtarıldı
        Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekerken düşen kişi kurtarıldı
        Marmaris'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Marmaris'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği
        Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği
        Bodrum'da plajlarda 'bayram' yoğunluğu
        Bodrum'da plajlarda 'bayram' yoğunluğu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı