Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ve çarşıyı gezip alışveriş yaptı.

Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki "Emerald Azzurra" gemisinde de çoğu ABD'li 94 yolcu ile 76 personel bulunuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" ve "Emerald Azzurra" gemileriyle 539 yolcu ziyaret etti.

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