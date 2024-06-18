Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" ve "Emerald Azzurra" gemileriyle 539 yolcu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" ve "Emerald Azzurra" gemileriyle 539 yolcu ziyaret etti.

        Rodos Limanı'ndan gelen 238 metre uzunluğundaki "Crystal Symphony" gemisinde çoğu ABD'li 445 yolcu ile 492 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

        Gemi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Kuşadası Limanı'na gidecek.

        Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki "Emerald Azzurra" gemisinde de çoğu ABD'li 94 yolcu ile 76 personel bulunuyor

        Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ve çarşıyı gezip alışveriş yaptı.

        "Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da turizm zabıtaları göreve başladı
        Bodrum'da turizm zabıtaları göreve başladı
        Muğla'daki Akbük sahilinin belirlenen bölümleri ücretsiz kullanıma açıldı
        Muğla'daki Akbük sahilinin belirlenen bölümleri ücretsiz kullanıma açıldı
        Bodrum'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum FK Halil Akbunar'ı istiyor
        Bodrum FK Halil Akbunar'ı istiyor
        Bodrum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Bodrum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor
        Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor