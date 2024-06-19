Bodrum'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü

Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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