Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 800 kilogram atık çıkardı

Vatandaşların da destek verdiği etkinlik, 3 Temmuz'da Gümbet sahilinde devam edecek.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan çalışmaya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Meclis Üyesi Ahmet Faik Karakaya ve Gümüşlük Mahallesi Muhtarı Zeki Pay da katıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Gümüşlük Koyu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.