Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 19:39 Güncelleme: 26.01.2026 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        F.K'nin kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, Karaçalı Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Birkan Ç'ye çarptı.

        Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.

        Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Menteşe'de dolu ve sağanak
        Menteşe'de dolu ve sağanak
        Bodrum'da fırtına etkili oluyor
        Bodrum'da fırtına etkili oluyor
        Menteşe'de şiddetli fırtınada ağaç devrildi, trafik durdu
        Menteşe'de şiddetli fırtınada ağaç devrildi, trafik durdu
        Datça'da badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı
        Datça'da badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı
        Bodrum'da 100 tekne koydan kaldırıldı Ekipler Gümbet Koyu'na girdi
        Bodrum'da 100 tekne koydan kaldırıldı Ekipler Gümbet Koyu'na girdi
        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, motoryat karaya oturdu, feribot seferl...
        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, motoryat karaya oturdu, feribot seferl...