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        Muğla'da serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:58
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        Muğla'da serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu öldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

        Suriye uyruklu anne Velide Zaza (35) ile iki oğlu, serinlemek için Bayır Mahallesi'ndeki Kazan Göleti'ne girdi.

        Anne ile iki oğlunun suda kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Anne ile oğulları Muhammed (7) ve Abdulgani'nin (8) cesetleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

        Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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