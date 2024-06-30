Muğla'da serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu anne Velide Zaza (35) ile iki oğlu, serinlemek için Bayır Mahallesi'ndeki Kazan Göleti'ne girdi.

Anne ile iki oğlunun suda kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anne ile oğulları Muhammed (7) ve Abdulgani'nin (8) cesetleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.