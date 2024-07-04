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        Cumhur İttifakı'ndan Marmaris Belediyesi yönetimine "taşınmaz satışı" eleştirisi

        Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda kabul edilen belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına izin verilmesi AK Parti ve MHP ilçe yönetimlerince eleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:25
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        Cumhur İttifakı'ndan Marmaris Belediyesi yönetimine "taşınmaz satışı" eleştirisi
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        Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı’nda kabul edilen belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına izin verilmesi AK Parti ve MHP ilçe yönetimlerince eleştirildi.

        Marmaris Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Marmaris AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleriyle taşınmazların satışıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris'te yaşayan herkesin mesuliyetinde olan, belediyeye ait taşınmazların borçlar bahane edilerek satılmak istendiğini söyledi.

        Seçimlerden öncede belediye borçlarının konuşulduğuna dikkati çeken Gökmen, "31 Mart seçim öncesi Başkan Ünlü, 'Borçları ekibimizle inceliyoruz, tüm sorunları aşacağız' derken meğerse taşınmazları satmayı kastediyormuş. Allah'tan, sahildeki yıkılan belediye binasını önceki dönem çok değerli meclis üyelerimiz, yürütmeyi durdurma kararı alarak satılmaktan şimdilik kurtardı. Marmaris'in sembolik yerleri birilerine kim bilir ne şekilde satılacak." dedi.

        Gökmen, CHP'li önceki dönem belediye başkanlarının ilçenin çok önemli yerlerini sattığını da değinirken şunları söyledi:

        "İlçenin en önemli yerleri satıldı daha öncede bu satışlar gerçekleşirken sayın Acar Ünlü, meclis üyesi idi, ilçe başkanı idi. Yani aynı zihniyet, aynı kafa devam ediyor. Korkuyoruz, acaba sırada neresi var? Bu işin sonu hüsrandır. Marmaris'e ihanet etmektir. Ayrıca, bu borçların ödenebilmesi için taşınmazların satışı dışında pek çok alternatif var. Biz çözüm için bu konularda diyaloğa her zaman hazırız. Ben sadece Cumhur İttifakı'nın değil, çok değerli CHP meclis üyelerinin, CHP'li arkadaşlarımızın, diğer siyasi partilerin, hatta tüm Marmaris halkının da bu satışa karşı olduğuna eminim. En kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini umut ediyoruz. Güzel Marmaris bu satışa 'dur' diyelim."

        MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver de Marmaris Belediyesinin 5 arazi ve 1 gayrimenkulünün satışa çıkmasının CHP'li üyelerin oyu ile kabul gördüğünü, Cumhur İttifakı üyelerinin verdiği "ret" oylarının sonucu değiştirmediğini aktardı.

        Belediyeyi 20 yılı aşkın süredir yöneten CHP'li başkanların çok ciddi bir borçla karşı karşıya bıraktığını anlatan Ünver, "Bu borçların sorumlusu CHP'li başkanlardır. 31 Mart öncesinde bizleri 'Marmaris'i satacaklar, Marmaris'i talan edecekler' gibi mesnetsiz ifadeler ile suçlamışlardı. Bugün geldiğimiz noktada CHP'li başkanın ilk icraatı 96 bin Marmaris yaşayanın malı olan mülkleri satışa çıkarmak oldu." diye konuştu.

        Ünver, Marmaris'in geleceğini sattırmayacaklarını dile getirdi.

        -Başkan Ünlü'nün açıklaması

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de taşınmazların satışıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında geçmiş dönemden devraldıkları borcu ödeyebilmek için göreve geldikleri 3 aydan bu yana yoğun bir gayret içerisinde olduklarını sorunun çözümüne yönelik tüm yöntemleri düşündüklerini belirtti.

        Ünlü, açıklamada, borcun çok yüksek olması, vatandaşların belediyeye yapması gereken vergi ve benzeri ödemelerini yapamaması gibi nedenlerin ellerini kollarını bağladığını aktardı.

        Belediyenin mağduriyet yaşamaması için mülkiyeti belediyeye ait olan bazı taşınmazların satışı ile ilgili belediye meclisinden izin aldıklarını hatırlatan Ünlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Burada bir art niyet yok, aksine belediyeyi zarara uğratmamak için verilen bir çaba var. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bizleri ivedilikle bir yanda da farklı önlemleri düşünmeye sevk etmektedir. Geçmişin hatalarının ve yanlışlarının farkında olan bizler, bu konuda son derece hassas ve dikkatli olacak, hataya mahal vermeyeceğiz. Her şey sizlerin bilgisi dahilinde, adil, açık ve şeffaf olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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