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        Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 00:58 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:58
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        Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu sanılan 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin de adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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