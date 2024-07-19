Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü

Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi.

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