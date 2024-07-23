Muğla'da metan gazından etkilenip terfi merkezine düşen işçi öldü

Temizlik çalışması sırasında gazdan hafif şekilde etkilenen işçiler Asım A. ve Refik K. ise hastaneye kaldırıldı.

Turgutreis Mahallesi'nde marina önündeki kanalizasyon terfi merkezinde, yüklenici firma tarafından temizlik çalışması yapıldığı sırada metan gazından etkilendiği belirtilen bir işçi aşağı düştü.

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