Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Katar'da konuşlanacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemileri için görevlendirilme töreni

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katar'da konuşlanacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemileri için görevlendirilme töreni
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, gemilerin tarihçesi ve konuşlanma yeri değişikliği hakkında bilgi aktarıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, konuşmasında, Türk Deniz Kuvvetlerinin insanlığın huzur ve refahı için küresel tehlikelerin bertaraf edilmesi, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla yürüttüğü harekatlarda başarı ve yeterliliğini tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.

        Deniz Kuvvetlerinin köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisiyle elde ettiği başarılarla dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve karalılıkla korumaya, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Bahriyemiz yalnızca çevre denizlerimizde değil dünya denizlerinde de söz sahibi olan, küresel deniz güvenliğine katkı sağlayan, ülke diplomasisini deniz unsurlarıyla destekleyen, milli silah ve sistemlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesine öncülük eden bir kuvvet haline gelmiştir." diye konuştu.

        Tatlıoğlu, Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğu dost ve kardeş Katar ile tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem verdiğini dile getirdi.

        Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı'nın Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini belirten Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu kuvvete Katar'da yeni oluşturulan Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görev yapacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin de katılmasıyla icra edilen söz konusu faaliyetlere önemli katkı sağlanacaktır. Türkiye-Katar arasındaki müstesna ilişkiler deniz güvenliği ve karşılıklı işbirliği kapsamındaki bu görevin katkısıyla daha da gelişecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek yaptığı çalışmalar, eğitimler, tatbikatlar ortak bilgi tecrübe ve yetenekleri olabildiğince üst düzeye çıkarmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin önümüzdeki dönemde sunacağı katkılar, bu seviyeyi daha da yukarıya taşlayacaktır."

        TCG Kuşadası Komutanı Üsteğmen Fatih Efe, TCG Kuşadası ile TCG Kumkale'nin Katar'da konuşlanmasının iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

        Türkiye ile Katar'ın tarihi ve kültürel bağları olan dost ülkeler olduğunu vurgulayan Efe, "Bu bağlar ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda daha da güçlenmektedir. Katar’da konuşlanacak olan gemilerimiz bölgesel istikrarın korunması ve ortak güvenliğimizin güçlenmesine önemli katıklarda bulunacaktır. İki gemi uluslararası işbirliğimizin ve dostane ilişkilerimizin bir simgesi olarak bölgesel barış ve güvenliğin teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından gemi personeli ile fotoğraf çektiren Tatlıoğlu, gemileri ziyaret ederek personele görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da müthiş prova
        Bodrum FK'da müthiş prova
        Bodrum'da eski eşini öldüren şüpheli adliyede
        Bodrum'da eski eşini öldüren şüpheli adliyede
        Bodrum'da 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıda...
        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıda...
        Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Muğla'da kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü