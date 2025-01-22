Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da kuvvetli rüzgarda sürüklenen ahşap tekne su alıp, battı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da kuvvetli rüzgarda sürüklenen ahşap tekne su alıp, battı
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkilendi. Sürüklenip, su alan ahşap bir tekne battı.

        Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle Bitez Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne sürüklenip, su almaya başladı. Tekne bir süre sonra battı.

        Yağışın ardından oluşan gökkuşağı ise görenleri hayran bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Marmaris'te Trio Cup hazırlığı
        Marmaris'te Trio Cup hazırlığı
        Bodrum'da denizde hortum oluştu
        Bodrum'da denizde hortum oluştu
        Bodrum'da hortum endişe yarattı
        Bodrum'da hortum endişe yarattı
        Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları yapılacak
        Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları yapılacak
        Fethiye'de koya gelen yunus sürüsü görüntülendi
        Fethiye'de koya gelen yunus sürüsü görüntülendi