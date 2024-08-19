Bodrum Belediyesi ekipleri, Gündoğan, Farilya ve Küçükbük'te temizlik yaptı

Muğla'da, Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği çalışmalarını Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında farklı müdürlüklerden 95 personel, 12 araçla Gündoğan Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, cadde ve sokaklarda ot, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme, konteyner tamir, bakım ve temizliği ile mesire alanlarında genel temizlik gerçekleştirildi.