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        Bodrum Belediyesi ekipleri, Gündoğan, Farilya ve Küçükbük'te temizlik yaptı

        Muğla'da, Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği çalışmalarını Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:54
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        Bodrum Belediyesi ekipleri, Gündoğan, Farilya ve Küçükbük'te temizlik yaptı
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        Muğla'da, Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği çalışmalarını Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında farklı müdürlüklerden 95 personel, 12 araçla Gündoğan Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yaptı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, cadde ve sokaklarda ot, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme, konteyner tamir, bakım ve temizliği ile mesire alanlarında genel temizlik gerçekleştirildi.

        Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri ise, Gündoğan genelinde işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırması amacıyla işletmelerin yapması gereken zorunluluklar ile ilgili işletme yetkililerine sözlü tebliğ yaptı.

        Ekipler, toplama alanlarıyla ilgili yenileme çalışması da başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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