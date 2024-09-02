Yolcu gemisi Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e geldi

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 245'i ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. İngiltere'den Muğla'ya gelen 1440 yolcu da bir sonraki tura katılmak üzere Marmaris'ten gemiye bindi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Mikanos Adası'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1890 yolcu ve 740 personel bulunduğu belirtildi.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

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