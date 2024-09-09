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        Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:51
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        Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

        Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan körfezde antrenman turları attı.

        Sınıflarına göre start alan yatlar, ORC-1 ve ORC-2 olmak üzene 2 yanış yaptı.

        Organizasyonda 11 Eylüle kadar 6 yarış gerçekleştirecek.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri kupanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

        İlk gün yapılan iki yarış sonucunda ilk üçe giren yat ve sahipleri şöyle:

        - ORC-1

        1- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

        2- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

        3- Anyway-SEC (David Tsogoev)

        - ORC-2

        1- Mousmoulo (Nikolaos Koumnakis)

        2-VMG (Doğukan Kandemir)

        3-Stormy (Tunca Çalışkan)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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