Antalya ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Antalya'daki Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Hasan Basri Erkuzu, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, Rektör Özlenen Özkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Gazinin de destanı yazan kahraman olduğunu belirten Sezer, "Gaziler Günü Türk milleti olarak Atatürk'ün liderliğinde 'Bağımsızlık benim karakterimdir' ruhu ile Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp özgürlüğümüzü tüm evrene haykırdığımız kahramanlık günüdür." ifadelerini kullandı.

Sezer, bugün gazilerin onurlu günü olduğunu dile getirerek, "Gaziler Günü'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kalbi canlılar için sevgi yüklü, dünya tarihine Çanakkale Geçilmez, Anadolu işgal edilmezi yazdıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi Hakk'a yürüyen gazilerimizi kadın, erkek, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyor, kahraman gazilere sağlıklı, huzurlu, yaşam diliyorum." diye konuştu.