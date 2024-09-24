Zeki Müren vefatının 28. yılında Bodrum'da şarkılarıyla anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı.

Sanatçının mal varlığını bağışladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da konser düzenlendi.

Oyuncu Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı konserde, sanatçılar Umut Akyürek ve Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.