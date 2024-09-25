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        "2. Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:03
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        "2. Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı.

        Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen festivale gelen Yunan ve Türk katılımcılar, açılış töreni öncesi kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy Ören Yeri'ni ziyaret etti.

        Katılımcılara, Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ören yeri hakkında bilgi verildi.

        Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Maria Ekmekçioğlu, şefler, gazeteciler ve influencerlerin festivali dünyanın her tarafında duyurmak için katılımcı olduğunu söyledi.

        Yunanistan basınında 82 gazete, dergi ve internet sitelerinde festivalin duyurulduğunu belirten Ekmekçioğlu, 1,5 milyon kişinin Fethiye'yi, festivali okuduğunu kaydetti.

        Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ise festivalle iki yakayı birleştirdiklerini dile getirdi.

        Yıllar önce dastarı, kilimi Maria ve Meryem'in aynı tezgahta birlikte dokuduğunu ifade eden Karaca, "Biz de dedik ki 'Maria ile aynı sofrada neden oturmayalım? Bu kültürel birliği neden sağlamayalım?' Bu işe gönül vermiş kişilerle geçen yıl çok güzel bir festival hazırladık. Bunu bu yıl daha da genişlettik. Atina, Rodos, Midilli, Mikanos'tan gelen Yunan dostlarımızla daha güzel bir etkinliğe imza attık. Amacımız sadece gastronomi değil, Fethiye'deki turizmin kaliteli şekilde 12 aya yayılması." diye konuştu.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Türk ve Yunan halklarının yıllarca birlikte yaşadığını ve damak zevklerinin ortak olduğunu belirtti.

        Çıralı, festivalin iki ülkenin dostluğuna büyük katkı sağlayacağını inançlarının tam olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Yunan ve Türk şefler, yemek sunumu yaptı.

        Festival, yarın sona erecek.

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