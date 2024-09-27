Gastronomi uzmanı Ekmekçioğlu'ndan Türk-Yunan mutfağındaki yemeklerle ilgili açıklama:

Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu, Türk ve Yunan mutfağı arasında çok farklılığın bulunmadığını, birçok yemek isminin bile aynı olduğunu söyledi.

Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali'ne katılan Ekmekçioğlu, AA muhabirine, Türk ve Yunan halkının birbirinin yemeklerini çok sevdiğini ifade etti.

Yunanistan'daki restoranlarda enginar, dolmalar, keşkekler, tas kebap, imam bayıldı hatta hünkar beğendinin bile bulunduğunu dile getiren Ekmekçioğlu, "Burada da Yunanistan'da da kalamar ya tavada ya ızgarada yapılıyor. Tek fark kalamar değil kalamari deniliyor. Salata desen aynı. Belki pişirme tarzlarında farklılıklar olabilir. Yunanistan'da fazla tereyağı kullanılmıyor, Anadolu mutfağında daha çok tereyağı kullanımı var." diye konuştu.