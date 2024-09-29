Muğla'da 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında 9 ayrı suçtan 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın Seydikemer'de olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, firari hükümlü yakalanarak, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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