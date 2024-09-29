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        Muğla'da düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona erdi

        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:14
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        Muğla'da düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona erdi
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        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.

        Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

        Sezonun son yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

        Süper Enduro GP: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Kenan Kazan

        Enduro Prestij: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Coşar

        Enduro Usta: 1. Muratcan Köse, 2. Azad Demirkal, 3. Emirhan Kurt

        Enduro Genç: 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Kenan Kazan, 3. Kadirhan Kocabaş

        Enduro Hobi: 1. Kemal Deveci, 2. Sinan Turan, 3. Erkan Yüksek

        Enduro Veteran: 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Fırat Şahin, 3. Mehmet Okuyan

        Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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