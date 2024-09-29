Muğla'da düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona erdi
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.
Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Sezonun son yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Süper Enduro GP: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Kenan Kazan
Enduro Prestij: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Coşar
Enduro Usta: 1. Muratcan Köse, 2. Azad Demirkal, 3. Emirhan Kurt
Enduro Genç: 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Kenan Kazan, 3. Kadirhan Kocabaş
Enduro Hobi: 1. Kemal Deveci, 2. Sinan Turan, 3. Erkan Yüksek
Enduro Veteran: 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Fırat Şahin, 3. Mehmet Okuyan
Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.
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