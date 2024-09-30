Bodrum'a "Renaissance" kruvaziyeri ile 440 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Renaissance" kruvaziyeri ile 440 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Renaissance" kruvaziyeri ile 440 yolcu geldi.
Bermuda bayraklı 219 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Rodos Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu Fransız 440 yolcu ile 394 personel bulunuyor.
Gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.
Kruvaziyer, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.
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