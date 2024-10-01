Pop müziğin efsane ismi Alpay, zirvede geçen yıllarını anlattı:

ALİ BALLI - Türkiye'de pop müziğin duayenlerinden "Alpay" olarak tanınan Alpay Nazikioğlu, sanatla dolu geçen yıllarını halen ilk günkü gibi hafızasında tutuyor.

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