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        Pop müziğin efsane ismi Alpay, zirvede geçen yıllarını anlattı:

        ALİ BALLI - Türkiye'de pop müziğin duayenlerinden "Alpay" olarak tanınan Alpay Nazikioğlu, sanatla dolu geçen yıllarını halen ilk günkü gibi hafızasında tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:14
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        Pop müziğin efsane ismi Alpay, zirvede geçen yıllarını anlattı:
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        ALİ BALLI - Türkiye'de pop müziğin duayenlerinden "Alpay" olarak tanınan Alpay Nazikioğlu, sanatla dolu geçen yıllarını halen ilk günkü gibi hafızasında tutuyor.

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşiyle yaşamını sürdüren sanatçı Alpay, Anadolu Ajansı'nın

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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