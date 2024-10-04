12. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda İstanköy'de "Gelin Takımı" filminin ilk gösterimi yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda "Gelin Takımı" filminin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin desteği, DenizBank'ın ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen hafta çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Etkinlikler kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile ünlü oyuncular, yapımcılar, yönetmenlerin de aralarında olduğu çok sayıda katılımcı, öğle saatlerinde feribotla Bodrum Cruise Port Limanı'ndan ayrılarak İstanköy Adası'na ulaştı.

İstanköy'de belediye yetkililerince çiçeklerle karşılanan grup, daha sonra bölgedeki bir restoranda düzenlenen kokteyle katıldı.

Çeşitli ödül ve plaketlerin verildiği etkinlikte bir konuşma yapan Birol Güven, İstanköy'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, bu tür etkinlikleri önemsediklerini, Sinema Genel Müdürlüğü olarak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Daha sonra trenle adayı gezen gruptakiler serbest zamanın ardından akşam Orfeas Açık Hava Sineması'nda oyuncu, senarist ve yönetmenin de yer aldığı "Gelin Takımı" filminin Avrupa prömiyerine katıldı.