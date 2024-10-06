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        12. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda "Efsane" filmi gösterildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın son gününde "Efsane" filmi izletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 23:29 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:29
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        12. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda "Efsane" filmi gösterildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın son gününde "Efsane" filmi izletildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin desteği, DenizBank'ın ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik son filmle tamamlandı.

        Filmin gösterimi için Bitez Mahallesi sahilinde beyaz perde ve ses sistemi kuruldu. Sahildeki şezlonglara uzanan çok sayıda sinemasever Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt'un paylaştığı "Efsane" isimli komedi filmini izledi.

        Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere, Bitez sahilinde tüm gün uğraşarak kurdukları beyaz perdede son filmi gösterdiklerini söyledi.

        Haftayı 16 farklı mekanda 30'un üzerinde filmle kapattıklarını anlatan Sezgin, "Bodrum'un çok otantik noktalarında film gösterimleri oldu. Bodrum Kalesi, Değirmenler Tepesi'nde bugün de Bitez'deyiz. Ciddi bir katılım var. Gerçekten denizin üzerinde film seyretmek çok keyifli oluyormuş. Önümüzdeki yıllarda bunu artırarak devam ettirmek niyetindeyiz." dedi.

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