Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marella Discovery "ana limanı" Marmaris'e 1701 yolcusuyla geldi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marella Discovery "ana limanı" Marmaris'e 1701 yolcusuyla geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kandiye (Heraklion) Limanı'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1701 yolcu ve 750 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

        Bazı turistler ise Dalyan Kaunos turuna katıldı.

        Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

        "Marella Discovery"nin, gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Euromos Antik Kenti'nin tiyatrosu ayağa kaldırılıyor
        Euromos Antik Kenti'nin tiyatrosu ayağa kaldırılıyor
        12. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda "Efsane" filmi gösterildi
        12. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda "Efsane" filmi gösterildi
        Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi
        Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi
        Orman ekiplerine yardıma giderken devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Orman ekiplerine yardıma giderken devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Datça'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Datça'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü