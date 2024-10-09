Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu

Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su boşa aktı.

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