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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda normal süresi 2-2, uzatma sonunda 4-4 biten maçta, penaltılarda Muğlaspor'u 4-2 üstünlük kuran Sarıyer, bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:07
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda normal süresi 2-2, uzatma sonunda 4-4 biten maçta, penaltılarda Muğlaspor'u 4-2 üstünlük kuran Sarıyer, bir üst tura yükseldi.

        Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 7. dakikada Oğuzhan'ın golüyle öne geçti. Sarıyer, karşılaşmanın 30 ve 45+2'inci dakikalarında Mertcan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

        Ev sahibi ekip, 90+4'üncü dakikada Utkan'ın golü ile yeniden beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2 sona erdi.

        Uzatmalarda 91. dakikasında Furkan'ın attığı golle ev sahibi ekip yeniden öne geçerken, golden 3 dakika sonra Sarıyer, Taha'nın golüyle beraberliği yakaladı. 104. dakikada Muğlaspor, Savaş'ın penaltı golüyle 4-3 öne geçti. Golden 1 dakika sonra Sarıyer, Merthan'ın golüyle yeniden beraberliği yakaladı. İlk uzatma bölümü 4-4 sona erdi.

        Karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

        Sarıyer, rakibini penaltılarda 4-2 üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tura çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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