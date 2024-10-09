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        Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:00
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        Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Bozburun Mahallesi'ndeki makilik alanda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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