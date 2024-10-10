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        Voleybol 1. Lig'in ikinci haftasında B.B. Bodrumspor, Göztepe'yi konuk edecek

        KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'i ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde Papara Göztepe'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:38
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        Voleybol 1. Lig'in ikinci haftasında B.B. Bodrumspor, Göztepe'yi konuk edecek
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        KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'i ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde Papara Göztepe'yi konuk edecek.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın 18.00'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ligin ikinci maçına hazırlanan takım, Göztepe karşısında taraftarlarının da desteğiyle galibiyet hedefliyor.

        Bodrum ekibi, maçı yerinde izlemek ve takımına destek olmak isteyen taraftarları salona bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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