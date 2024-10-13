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        Muğla'da "7. Tarhana Festivali" düzenlendi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:13
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        Muğla'da "7. Tarhana Festivali" düzenlendi
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

        Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda düzenlenen festivalde, kazanlarda tarhana pişirildi.

        Geleneksel oyunların oynandığı ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, katılımcılara tarhana çorbası dağıtıldı.

        Kent sakinleri ve festival için ilçelerden gelen turistler tarhana çorbasından alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, birçok kişinin festivalde bir araya geldiğini söyledi.

        Kendisinin de bir teyzenin ikram ettiği tarhanayı içtiğini anlatan Akbıyık, "Hakikaten tüm Türkiye'ye tavsiye ediyoruz. Binlerce insan bu tadı, bu lezzeti merak ediyor. Muğla'mız diğer turizm alanlarında olduğu gibi gastronomide de çok ileri durumda. Tabii festivalde sadece tarhana değil, turşusundan kuru fasulyesine kadar her türlü sebze, meyve ve doğal ürünlerimiz stantlarda var." dedi.

        Aşçı Ali Uysal da Muğla tarhanasının yöreye özgü kuru biberler, börülce, sarımsak ve yoğurtlu olarak hazırlandığını belirterek, festival için 2 bin kişilik tarhananın 3 saatte pişirildiğini söyledi.

        Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve siyasi partilerin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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