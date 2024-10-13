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        CHP Genel Başkanı Özel, Bodrum'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eş dostun işe alınmasında benim kadar siz de hassasiyet gösteriyorsunuz. Hemen müdahale ediyoruz. Sorunu çözüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:10
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        CHP Genel Başkanı Özel, Bodrum'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eş dostun işe alınmasında benim kadar siz de hassasiyet gösteriyorsunuz. Hemen müdahale ediyoruz. Sorunu çözüyoruz." dedi.

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Özel, yedi bölgede bu toplantıları yapacaklarını ve Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyuracaklarını söyledi.

        Bir partinin iktidar olacağına önce örgütünün inanacağını belirten Özel, erken seçime hazır olduklarını dile getirdi.

        CHP'nin adayının bir CHP'li olduğunu ifade eden Özel, "Peki AK Parti'nin adayı kim? Madem ki erken seçimden kaçıyorsunuz, AK Parti bizim karşımıza kimi çıkaracak? 24 yıllık enkazın altına kimi sokup da Türkiye'ye yaşattıkları bu zorlukların bütün sorumluluğunu kime yükleyip de bizimle yarışacaklar? Biz esas onu merak ediyoruz. Anketlerde birinci partiyiz. Kurultayda şu ana kadar o yayınlanan dokuz anketin sekizinde CHP birinci parti. Böyle partinin aday sorunu olmaz." diye konuştu.

        Özel, CHP Genel Merkezi'nin tüm iş ve işlemlerinde akılcı yöntemlerle etkin ancak tasarruflu bir bütçe yönetimi yaptığını kaydetti.

        Örgütün hiçbir eksiğinin olmaması gerektiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Bu konuda da üzerimize düşeni yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Örgütün sesini, üyenin sesine kadar duymak istediğimizi ifade etmiştik. Dijital demokratik katılım noktasında ilk günden beri çalışıyoruz. Partinin her an birlikte yönetildiği bir sürate, bir esnekliğe kavuşması lazım. Onun için bizim size, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kurultay delegelerimize, sıkça sorular sorup hızla yanıtlar almamız gerekiyor. Bu konuda dünkü toplantının faydalı olduğunu değerlendiriyorum."

        CHP hakkında zaman zaman çeşitli yerlerden dezenformasyonların yapıldığını aktaran Özel, "Örgütümüzü karıştırmak için, belediye başkanlarımız hakkında çeşitli dezenformasyon yapılsa da, zaman zaman ufak tefek hatalar oluyor. Eş dostun işe alınmasında benim kadar siz de hassasiyet gösteriyorsunuz. Hemen müdahale ediyoruz. Sorunu çözüyoruz. Bugün için CHP'nin utanacağı, hiçbir yöneticinin izah edilmemiş hiçbir atamasının olmadığını büyük bir memnuniyetle, göğsüm kabara kabara, kameraların içine baka baka netlikle söylüyorum." diye konuştu.

        Özel, savunma sanayi destekleme fonuna ilişkin kanun teklifi konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ekim'de Meclis kürsüsünde dedi ki, 'İsrail'in bir sonraki hedefi biziz'. İsrail'in Türkiye'ye, NATO üyesi Türkiye'ye, BM üyesi Türkiye'ye, pek çok ikili savunma anlaşması, askeri işbirliği anlaşması olan Türkiye'ye, çok güçlü ordusu olan bir Türkiye'ye, bugüne kadar saldıran herkesi bin pişman etmiş Türkiye'ye, yedi cihanın itirazına rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı ambargo tehditlerine boyun eğmeden yapmış ve Kıbrıs'a barışı götürmüş Türkiye'ye, İsrail'in dönüp saldırmayacağını, saldıramayacağını, buna yeltenmeyi bırakın aklından bile geçiremeyeceğini bütün askeri uzmanlar biliyor. 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar, savunma sanayi orada hep çok güçlü olduğuyla övünüyorlar. İsrail'in saldıracağını 1 Ekim günü idrak ediyorlar, 7 Ekim'de de gelip bu kanun teklifini veriyorlar. Bizden hepimizden 70 milyar lira toplayacaklarmış. İsrail'e karşı güçlenelim diye."

        Özel, yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili ise "Gerekli olan, doğru olan her cezanın artırılmasının arkasındayız. İyi hali kaldıralım. Kadın örgütlerinin dilinde tüy bitti. Kadın milletvekillerimizin, 'Kadına karşı şiddette iyi hal olmasın' diye, 'Haksız tahrik indirimi olmasın' diye. O günlerde dinlemeyenler, bugünlerde zoru görmüşler, toplumsal tepkiyi görmüşler. Sanki bu kanunları İnönü yapmış, Ecevit yapmış gibi." ifadelerini kullandı.

        Özgür Özel, daha sonra basına kapalı olarak devam eden programın ardından helikopterle Datça ilçesinde hareket etti.

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