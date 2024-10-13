ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:Bodrum
Hakemler: Nazlı Siçil Güngör, Burak Pehlivan, Hakkı Ünver
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 20, Başak Gemalmaz, Thomas 11, Juskaite 12, Krajisnik 10, Li 20, Melis Gülcan 4, Yağmur Kübra Taşar 2
BOTAŞ: Buket Ünal, Cave 21, Allen 18, Rana Uçar 2, Büşra Akbaş 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Melike Yalçınyaya 4, Damiris Dantas 13, Saliha Mandıracı
1. Periyot: 20-15
Devre: 38-35
3. Periyot: 60-51
MUĞLA
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