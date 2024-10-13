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        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Ortaca ve Datça ilçeleri açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 22:18 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:26
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        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Ortaca ve Datça ilçeleri açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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