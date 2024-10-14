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        "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 51. yılında anıldı

        "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 51. yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:43
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        "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 51. yılında anıldı
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        "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 51. yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte anıldı.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, "bitki mirası" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Halikarnas Balıkçısı'nın ilçeye kazandırdığı çeşitli bitkilerin yerinde gözlemlendiği bildirildi.

        Bodrum Deniz Müzesi'nin, anma programına özel ücretsiz ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, program katılımcılarından ilk kayıt yaptıran 70 kişiye, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü üretimi olan lavanta kolonyası ve şeker ilavesiz mandalin küplerinin hediye edildiği kaydedildi.

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