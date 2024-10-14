"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 51. yılında anıldı

Bodrum Deniz Müzesi'nin, anma programına özel ücretsiz ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, program katılımcılarından ilk kayıt yaptıran 70 kişiye, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü üretimi olan lavanta kolonyası ve şeker ilavesiz mandalin küplerinin hediye edildiği kaydedildi.

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