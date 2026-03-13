Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da Turgutreis Yurdu'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi

        Muğla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Turgutreis Yurt Müdürlüğü'nde, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 08:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Turgutreis Yurdu'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi

        Muğla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Turgutreis Yurt Müdürlüğü'nde, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, 178 gönüllü öğrenci kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

        Yurt Müdürlüğü ile Türk Kızılay ekipleri, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Benzer Haberler

        Stratonikeia ve Lagina kazılarında geleceğin restoratörleri yetişiyor
        Stratonikeia ve Lagina kazılarında geleceğin restoratörleri yetişiyor
        Muğla'da ölen yaşlı çiftin evlerinin torunu ve eşi tarafından benzinle yakı...
        Muğla'da ölen yaşlı çiftin evlerinin torunu ve eşi tarafından benzinle yakı...
        17. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        17. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Kampüs iftarında gönüllü gençler aynı sofrada buluştu
        Kampüs iftarında gönüllü gençler aynı sofrada buluştu
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde iftar programı düzenlendi
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde iftar programı düzenlendi
        GÜNCELLEME - Muğla'da yaşlı çiftin evlerinde çıkan yangında ölmesiyle ilgil...
        GÜNCELLEME - Muğla'da yaşlı çiftin evlerinde çıkan yangında ölmesiyle ilgil...