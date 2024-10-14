Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla-Aydın yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan bir aracın Menteşe ilçesine geldiği belirleyerek çalışma yürüttü.

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