Muğla'da 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Hatice Yalçınkaya, yaşamını yitirdi.

İskele Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşamını sürdüren ve ilçenin en yaşlılarından olduğu belirtilen 1922 doğumlu Yalçınkaya rahatsızlanması üzerine acil sağlık ekibi çağrıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçınkaya'nın yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hatice Yalçınkaya için çocukları ve torunları iki yıl önce 100'üncü yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yapmıştı.