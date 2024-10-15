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        Muğla'da 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Hatice Yalçınkaya, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:48 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:48
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        Muğla'da 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Hatice Yalçınkaya, yaşamını yitirdi.

        İskele Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşamını sürdüren ve ilçenin en yaşlılarından olduğu belirtilen 1922 doğumlu Yalçınkaya rahatsızlanması üzerine acil sağlık ekibi çağrıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçınkaya'nın yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Hatice Yalçınkaya için çocukları ve torunları iki yıl önce 100'üncü yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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